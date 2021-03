Dresden hat die Zielgerade im Blick

Auch wenn Meppen vom Papier her ein einfacherer Gegner scheint als Ingolstadt zuletzt, gibt es für den Trainer keinen Grund nachzulassen. "Es geht immer um drei Punkte, die sind immer wichtig, es gibt keine unwichtigen. Wir sind noch nicht auf der Zielgeraden, aber in der Kurve. Jetzt gilt es nicht nachzulassen, wir dürfen uns keine Aussetzer leisten. Die Grundeigenschaften, die uns gerade auszeichnen und die wir in den letzten Spielen gezeigt haben, die Leidenschaft und die Gier, dass Spiel gewinnen zu wollen, müssen wir fortsetzen. Das ist die Basis. Es gibt jetzt kein Zurücklehnen, es gilt jetzt, nur Gas geben", erklärte der 51-Jährige.

Auch von Ausrutschern der Kontrahenten im Aufstiegskampf, wie etwa Rostock gegen Lübeck, will sich Kauczinski nicht von seiner Linie abbringen lassen: "Natürlich schaut man auf die Spiele der Konkurrenz. Ich weiß aber, dass wenn man seine Ziele erreichen will, es nur über die eigene Stärke geht und nicht über die Schwächen der anderen."

Lob für Frings und seine Arbeit

Deshalb gelte es gegen Meppen voll fokussiert zu sein. "Ich weiß nicht, wo genau der Turnaround bei Meppen war. Aber ich sehe, was jetzt ist und dass sie guten Fußball spielen. Sie haben mit Tom Boere einen weiteren guten Stürmer dazubekommen, der vorbereiten kann und selbst gefährlich ist", so Kauczinski, der besonders auf die Heimstärke des SVM verwies: "Torsten Frings hat eine Idee. Sie spielen, um zu gewinnen und haben im offensiven Bereich viel individuelle Qualität. Sie werden uns voll herausfordern."

Kauczinski lobt Kade für die Puste

Insgesamt lobte Kauczinski das Auftreten seiner Mannschaft und deren Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit. Besonders viele junge Spieler hätten in letzter Zeit viel Verantwortung übernommen und routiniert ihre Aufgaben erledigt, unter ihnen auch Julius Kade.

Julius Kade und Markus Kauczinski. Bildrechte: imago images/Hentschel Der 21-Jährige war vor der Saison von Erstligist Union Berlin zu Dresden in die dritte Liga gegangen und hat dort in 19 von 25 Ligaspielen Einsatzzeit bekommen. Zuletzt zog er fast immer über die volle Spielzeit die Fäden im zentralen Mittelfeld. Was Kauczinski bei ihm besonders beeindruckt, ist das Durchhaltevermögen: "Ich habe das Gefühl, je länger das Spiel dauert, desto stärker wird Julius, während andere schon abbauen."

Kade mit besonderen Erinnerungen an das Hinspiel