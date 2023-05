SGD-Trainer Markus Anfang richtet den Blick weniger auf die Spiele der Konkurrenz: "Beeinflussen kann ich es eh nicht". Schließlich trainiert Dynamo am Samstag noch. "Dann werde ich irgendwann nach Hause fahren." Das eigene Spiel vorzubereiten sei das wichtigste. Und auch den möglicherweise bereits feststehenden Abstieg der Meppener konnte Anfang am Freitag nicht einschätzen: "Sind sie mehr motiviert, sind sie weniger motiviert? Es ist halt schwierig, man kann das nicht einschätzen. Das ist für uns nicht relevant."

Der SVM habe gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenregion gut gepunktet, so der Trainer. Osnabrück hatte beispielsweise Meppen erst am letzten Spieltag erst einen Punkt abgerungen. Der einzige Einfluss, den Dynamo habe, sei der auf die eigenen Aufgaben, stellte Anfang klar: "Wir müssen unser Spiel durchsetzen". Mit Rückblick auf den 1:0-Sieg in Zwickau sagte der 48-Jährige: "Wir müssen unsere Gelegenheiten nutzen. Du kannst nicht in jedem Spiel so viele Chancen rausspielen, wie wir sie gegen den FSV hatten. Mit denen müssen wir wesentlich konsequenter umgehen."