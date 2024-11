Topspiel-Wochen für Dynamo Dresden: Nach dem Heimspiel gegen Saarbrücken geht es für den Tabellendritten am Samstag zum Zweiten Sandhausen. Zum Abschluss empfängt das Team von Thomas Stamm dann den aktuellen Vierten Arminia Bielefeld. Die ersten Fünf liegen in der Tabelle der 3. Liga dicht beisammen. SPORT IM OSTEN überträgt die Partie in Sandhausen am Sonnabend live ab 14:00 Uhr.