Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, der FSV Zwickau kommt in Schwung. Den wollte man nach dem turbulenten Spiel gegen den MSV Duisburg (3:2) schnurstracks mit nach Mannheim nehmen, doch viele Tage befand sich die Mannschaft von Trainer Joe Enochs in der Warteschleife und wusste nicht, ob die Begegnung überhaupt stattfindet. Bei den Mannheimern war es im Team zu etlichen Coronafällen gekommen, teilweise konnten nur sieben Spieler am Training teilnehmen. Coach Patrick Glöckner, den man noch von seiner Arbeit beim Chemnitzer FC her kennt, wurde erst am Donnerstag (21. Oktober) aus der Quarantäne entlassen.