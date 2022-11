Mannheim heimstark und auswärtsschwach

Unterschiedlicher als beim SV Waldhof Mannheim könnte die Heim- und Auswärtsstatistik nicht sein. Geht es in die Fremde, gab es für die Mannheimer bislang reichlich wenig zu holen. Kein Sieg, ein Unentschieden und sechs Niederlagen stehen in den Büchern - Platz 20 in der Auswärtstabelle. Im eigenen Stadion sieht die Sache dagegen deutlich anders aus. Mit sieben Siegen aus acht Spielen ist das Team von Christian Neidhart zu Hause eine Macht und führt folgerichtig die Heimtabelle an.

Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für Joe Enochs und den FSV Zwickau. Auch die Gesamtbilanz spricht nicht gerade für die Westsachsen. Aus 13 Duellen konnte Zwickau nur zweimal als Sieger vom Platz gehen. Fünfmal gab es ein Remis, sechsmal gewann Mannheim.

Enochs: "Jedes Spiel ist ein besonderes Spiel"

Im Anschluss an den Sieg gegen Osnabrück stellte Joe Enochs noch einmal klar, wie glücklich man in Zwickau darüber sei, in der 3. Liga zu spielen. Jede Partie sei besonders für den Verein und mit dieser Einstellung gehe das Team auch in das Spiel gegen Mannheim, so der Schwäne-Coach. Auch Mittelfeldmann Patrick Göbel betonte, dass der Klassenerhalt weiterhin das oberste Ziel sei: "Wir werden jedes Körnchen auf dem Platz lassen und dafür kämpfen, dass wir in der Liga bleiben."

An der Einstellung und der Motivation hapert es bei den Schwänen also wie gewohnt nicht. Mit dem Selbstvertrauen aus dem Osnabrück-Spiel im Rücken soll es am Mittwochabend dann auch mit dem zweiten Sieg in Serie klappen - es wäre das erste Mal in dieser Saison.