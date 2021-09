Mit 13 Punkten (6. Platz) liegt der Hallesche FC prima im Rennen und sitzt der Konkurrenz aus den oberen Gefilden im Nacken. Schon mit einem Dreier in Zwickau wäre der Sprung auf Rang drei geglückt, nun soll im Carl-Benz-Stadion bei den Waldhof-Buben gepunktet werden. Mannheim hat einen Zähler weniger als der HFC auf dem Konto und rangiert auf Rang sieben. Auswärts hat der HFC in dieser Saison noch nicht verloren und in den bisherigen drei Begegnungen in der Fremde fünf Punkte ergattert.

Es läuft gut bei den Saalestädtern, wenn da nur nicht diese Personal-Misere wäre. Terrence Boyd wird auch in Mannheim fehlen, da er seine Rote Karte aus dem 1860-Spiel absitzen muss. Zudem sorgt die neueste Hiobsbotschaft um Jan Löhmannsröben für tiefe Sorgenfalten bei Coach Schnorrenberg. Der Routinier zog sich im Auswärtsspiel beim FSV Zwickau am Mittwoch einen Außenbandriss im Knie zu und muss operiert werden. Für ihn ist 2021 so gut wie gelaufen. Neben Löhmannsröben werden wohl auch die ebenfalls operierten Tom Zimmerschied, Jannes Vollert, Sören Reddemann und Toni Lindenhahn in diesem Jahr nicht mehr zurückkehren. "Das gesamte Team steht in den kommenden Wochen nun vor einem echten Charaktertest", bekräftigte Schnorrenberg.