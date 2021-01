Wie Dynamo stehen auch die vom früheren Chemnitz-Coach Patrick Glöckner trainierten Mannheimer für kompromisslosen Offensivfußball. Mit 32 Toren zählt Waldhof zu den besten Offensiv-Teams der Liga. "Das ist eine spielstarke Mannschaft", lobt Dynamo-Coach Markus Kauczinski die Baden-Württemberger: "Sie sind taktisch flexibel, haben in der letzten Zeit verschiedene Spielsysteme gespielt. Sie sind immer heiß, immer sehr aggressiv, immer sehr kompakt. Uns erwartet ein heiß umkämpftes Spiel", erklärt der Dresdner Trainer am Tag vor der Partie bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Der Aufsteiger der Vorsaison hat sich zuletzt stabilisiert, nach Rang 15 am 7. Spieltag konnte sich das Glöckner-Team stabilisieren. SVW-Coach Glöckner selbst sprach von einer "Trendwende". Zurecht: In diesem Jahr hat Mannheim noch nicht verloren, der 2:1-Sieg der "Buwe" am vergangenen Wochenende bei Viktoria Köln bedeutete zudem das Aus für den bisherigen Viktoria-Coach Pavel Dotchev.