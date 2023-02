Aber es kam anders. Der erste Schritt ist getan. Mit einem leidenschaftlichen Auftritt vor heimischen Fans, wurden drei Punkte gegen Mannheim erkämpft und der Abstand auf den 17. Platz auf vier Punkte erhöht. Beim Flutlichtspiel in Wiesbaden soll mit dem neugewonnenen Mut nun der nächste Schritt gegangen werden. "Wiesbaden ist nochmal eine Stufe höher als Mannheim", sagte Mittelfeldmann Marco Schikora unter der Woche den Vereinsmedien. "Wir fahren trotzdem mit einer breiten Brust hin. Wir haben schließlich gegen Mannheim gemerkt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen."

Mit dem zweitplatzierten SV Wehen Wiesbaden wartet eine absolute Topmannschaft auf Aue. Die Hessen sind seit acht Spielen ungeschlagen und ein ganz heißer Anwärter auf den Aufstieg. Besonders in Form ist der 21-jährige Stürmer Benedict Hollerbach, der letzte Woche gegen Bayreuth von der 50. bis 61. Minute einen lupenreinen Hattrick schnürte. Ein Lauf, der Coach Dotchev zwar Respekt aber keine Angst einflößt: "Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch gegen Spitzenmannschaften zu bestehen. Wiesbaden ist jetzt wieder so eine Prüfung."