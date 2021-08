Fußball | 3. Liga Titz: "Welcher Herkunft Menschen sind, ist völlig egal"

Der 1. FC Magdeburg hat den neuen Tabellenführer Wehen Wiesbaden am Sonnabend (14 Uhr, Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) vor der Brust, aber immer noch das Duell in Saarbrücken im Kopf. Denn dort soll es rassistische Äußerungen der Saarländer gegeben haben. FCM-Trainer Christian Titz stellte sich demonstrativ hinter seine Spieler.