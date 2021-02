Um die Köpfe ein Stück weit freizubekommen setzte Titz am Mittwochnachmittag einen lockeren Spiele-Nachmittag mit dem Team an. Abends folgte für ihn und Sportdirektor Otmar Schork dann ein rund zweistündiger virtueller Fantalk. Sein Resümee: "Dieser Talk hat widergespiegelt, für was die Menschen hier stehen: Für Zusammengehörigkeitsgefühl, für Treue, für Arbeit. Die Fans machen ja den Verein aus, sie unterstützen ihn seit Jahrzehnten. Es ist wichtig ist, dass wir sie mitnehmen, weil das, was sie gestern ausgestrahlt haben, das kommt ja auch bei meiner Mannschaft an, und das kann Stärke verleihen."