Fußball | 3. Liga Belastungstest bestanden: HFC-Topscorer Boyd will in Wiesbaden spielen

Hauptinhalt

18. Spieltag

Belastungstest bestanden: Nach einer Oberschenkelverletzung und zwei verpassten Spielen trainiert Halles Topscorer Terrence Boyd aktuell schmerzfrei. Damit darf sich der Tabellenneunte berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr des Neun-Tore-Stürmers beim Spiel in Wiesbaden machen. Vor der abschließenden Einheit wollte Boyd "den Tag aber nicht vor dem Abend loben". Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr (live im MDR, Stream und Ticker). Mit einem Sieg würde Halle in der Tabelle am SVWW vorbeiziehen.