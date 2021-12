Doch trotz des Negativtrends schließt Halles Sportdirektor Ralf Minge eine Trainerdiskussion aktuell aus und stärkt dem Coach den Rücken. Dennoch sei die Situation ernst, erklärt der 44 Jahre alte Schnorrenberg am Freitag auf der Pressekonferenz.

Nun sollen Einzelgespräche und mehr Offensiv-Mut den HFC wieder in die Spur bringen, verrät der Coach und ergänzt: "Die Tagesform wird gegen den SVWW entscheidend sein, wie so oft in dieser ausgeglichenen Liga."