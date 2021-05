Die Stimmung war gut am Donnerstag in Dresden - aus nachvollziehbaren Gründen. Nach dem Aufstieg am vergangenen Wochenende verlängerte die SG Dynamo den Vertrag mit Trainer Alexander Schmidt und kann nun am letzten Spieltag beim SV Wehen Wiesbaden (Anstoß: Samstag, 13:30 Uhr) die Meisterschaft klar machen. "Das Allerwichtigste war der Aufstieg", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei den Hessen - aber damit nicht genug: Er habe "schon Lust", den Pokal hochzuhalten.