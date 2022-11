Kauczinski war sechs Spieltage vor Ende der Meistersaison 2020/21 entlassen worden. Vor dem ersten Wiedersehen seitdem mit Dynamo äußerte er sich erstmals dazu. „Das war eine große Enttäuschung“, sagte der Ex-Coach. „Ich ahnte es ja, steckte mittendrin und hatte auch ein Gefühl, wie die Dinge laufen können. Dabei merkt man, dass man nur ein Rädchen im Getriebe ist und sich am Ende beugen muss – egal, was man denkt oder fühlt. Das spielt da keine Rolle.“

Fakt: Dresden steht nach vier Spielen ohne Sieg unter Druck. Bei einer Niederlage würde der Abstand auf Relegationsrang drei auf acht Punkte anwachsen, der Kontakt zu den Aufstiegsplätzen also noch vor der Winterpause außer direkte Reichweite geraten. Und das trotz des mit knapp 10 Millionen Euro teuersten Drittliga-Teams der Dresdner Vereinsgeschichte. Wird der Druck also Kauczinskis Elf zum Vorteil? „Ich denke nicht, dass das eine entscheidende Rolle spielt“, meint der SVWW-Übungsleiter. „Dresden schätze ich stark ein - auch, dass sie wie wir am Ende ein Wörtchen oben mitreden werden.“