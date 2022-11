Fußball | 3. Liga Kauczinski-Elf fordert kriselnde SG Dynamo Dresden

16. Spieltag

Rache ist süß! Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski wurde im April 2021 mitten im Aufstiegskampf von Dynamo entlassen. Am Dienstag (19 Uhr im Audio-Stream und Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) könnte er Dresden ebenfalls ärgern – und den Anschluss an die vorderen Plätze verlieren lassen.