Zwickau hat seit Jahresbeginn zehn Punkte aus fünf Spielen gesammelt und zuletzt zwei Siege in Serie gefeiert. Dem 2:1 in Unterhaching folgte das 3:1 gegen den MSV Duisburg . Da ist es nicht verwunderlich, dass sich der Tabellenelfte auch bei den momentan "heißlaufenden" Münchnern etwas ausrechnet.

Lars Lokotsch wurde unlängst vom schottischen Erstligisten FC Livingston verpflichtet und soll die Lücke schließen, die durch die Vertragsausflösung von Gerit Wegkamp entstanden ist. Rein physisch sollte das für den 1,90 Meter großen Angreifer erstmal kein Problem werden, doch auch spielerisch erhoffen sich die Zwickauer ein neues Element in ihrer Offensive.



Ob Lokotsch am Sonntag bereits mit von der Partie sein wird, ließ Coach Enochs. Erst nach Lokotschs ersten beiden kompletten Trainingseinheiten mit der Mannschaft am Freitag und Samstag will der Cheftrainer entscheiden, ob es schon für den Kader reicht.