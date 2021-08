Auch wenn der TSV als Außenseiter in die Partie geht, erwartet Titz einen harten Kampf: "Ich erwarte einen Aufsteiger, der trotz der beiden Auftaktniederlagen Euphorie und Leichtigkeit mitbringt." Havelse habe auch gegen Duisburg gut mitgespielt und dabei versucht, das Spiel aufzubauen und nach vorne Chancen zu kreieren. Zudem verschossen die Niedersachsenbeim Stand von 0:1 noch einen Elfmeter. Und noch eins spricht für Havelse: die Bilanz der beiden Teams. Denn in vier Duellen gelang dem FCM noch kein Sieg. Ob sich das am Sonnabend ändert?