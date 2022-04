Nach dem lockeren 5:0-Aufgalopp Mitte der Woche im Sachsenpokal bei den Kickers Markkleeberg wird es für den FSV Zwickau am Sonntag (10. April) im Drittliga-Punktspielbetrieb wieder ernst. Die Mannschaft von Joe Enochs ist beim Tabellenletzten TSV Havelse gefordert, der sich mit allen Kräften wehren wird. Anstoß in der HDI Arena ist 14 Uhr, wir berichten per Live-Ticker auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App.