Dennoch erinnerte den Auftritt an so viele aus der Vorsaison, als der FCM als Zweitliga-Absteiger erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnte. Um nicht einen Fehlstart zu produzieren - nach dem Match in München warten das aufgerüste Viktoria Köln sowie Dynamo Dresden - sollten sich die Magdeburger gegen 1860 deutlich steigern. "Wir sollten anders auftreten als gegen den HFC und das werden wir auch tun", versprach denn auch FCM-Coach Thomas Hoßmang bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Morten Behrens hielt auch gegen den HFC stark (Archiv). Bildrechte: imago images/Jan Huebner

In Anbetracht der Probleme vor allem in der Verteidigung (u.a. fehlen die Innenverteidiger Tobias Müller, Philipp Harant und Dustin Bomheuer noch länger) testet der FCM aktuell den ehemaligen Mainzer Vitus Scheithauer. "Das Interessante ist, er kann zwei Positionen spielen: Innenverteidiger und Rechtsverteidiger", erläuterte Hoßmang. "Er hat Tempo und Größe, aber auch eine gewisse Zeit ohne Mannschaftstraining gehabt." Mit einer möglichen Verpflichtung will man sich an der Elbe daher Zeit lassen.



Wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen in München geht die Partie im Stadion an der Grünwalder Straße übrigens ohne Zuschauer über die Bühne. "Es ist natürlich schade für uns, ohne Fans spielen zu müssen", betonte FCM-Keeper Mortens Behrens. Aber in der schwierigen Situation sei es vielleicht auch eine Chance für den Leistungsträger der vergangenen Monate und seine Kollegen besser mit dem Druck umgehen zu können, so Behrens.