Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag (02.12.2021) wurde vorläufig eine Begrenzung auf maximal 50 Prozent oder 15.000 Zuschauer in den Fußball-Stadien beschlossen. Für die Partie der Magdeburger im Stadion an der Grünwalder Straße gilt jetzt schon eine Maximal-Auslastung von 25 Prozent, was insgesamt 3.200 Menschen den Besuch erlauben würde – unter Einhaltung der 2G-Plus-Regelung.



Allerdings hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon Geisterspiele für sein Bundesland angekündigt – notfalls auch im Alleingang. In Sachsen sind diese ja schon seit dem vergangenen Wochenende wieder Realität. Die Frage dürfte daher nur sein: Kommt der Zuschauerschluss noch für dieses Wochenende und damit auch für das Duell München gegen Magdeburg oder erst danach?