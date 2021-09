Auch der Tabellenzwölfte 1860 München verspielte in den vergangenen Wochen eine bessere Punktausbeute. Beim 1:1 in Halle waren die "Löwen" mehr als 60 Minuten in Überzahl und vergaben einen Elfmeter. Rückkehrer Daniel Wein rettete den Münchnern dann zumindest einen Zähler.