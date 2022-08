Will Meyer also die rechte Defensivseite verstärken, bleiben ihm zwei Möglichkeiten. Entweder er bringt einen anderen Spieler auf der Außenposition oder er wählt eine andere Formation – etwa das 3-5-2 aus den ersten drei Saisonspielen. "Wir schauen mal", sagt Meyer, der sich bei diesem Thema noch nicht in die Karten gucken lassen will. Bei ihm werde es keine Systemdiskussion geben, sagt der Trainer. "Ich definiere mich nicht über eine Dreier- oder Viererkette."