Warum in Dresden nochmal Hoffnung keimt

1860 und Dynamo konnten sich am Wochenende zurücklehnen und die Ausrutscher der Konkurrenz genießen. Weil Ingolstadt in Bayreuth mit 0:1 und Saarbrücken in Verl mit 0:2 patzte, ist vor allem für die Sachsen plötzlich doch nochmal eine gute Möglichkeit da, schnell wieder Anschluss zu finden. Dafür bräuchte es aber einen Dreier beim TSV, um den Abstand auf den Relegationsrang auf sechs Punkte zu reduzieren. Mit einem Remis bleibt zumindest über lange Strecke etwas drin, bei einer Niederlage muss man schon großer Zweckoptimist sein, um dem Absteiger die direkte Zweitliga-Rückkehr noch zuzutrauen. Dann würde der Rückstand allein auf die Löwen schon neun Zähler betragen.

Hinrunde: Vor 13 Jahren war Dresden in der 3. Liga zuletzt so schlecht

Dynamo verlor zuletzt Anfang 2021 im Grünwalder Stadion 0:1. Das Bild zeigt das Tor von Philipp Steinhart. Bildrechte: imago images/Picture Point LE Fakt: Nach der Hinrunde steht Dynamo so schlecht wie zuletzt vor 13 Jahren da. In der Saison 2009/10 war es das letzte Mal der Fall, dass die Schwarz-Gelben in der 3. Liga nach der Hälfte der Spiele unter 30 Punkte auf dem Konto hatte. Doch ein Sieg bei den Weiß-Blauen könnte die Stimmung komplett drehen - zumal eben nach den vergangenen Darbietungen kaum einer damit rechnet. Dazu kommt der historische und kuriose Fakt, dass Dynamo sogar im souveränen Aufstiegsjahr dreimal in einer Saison im Grünwalder Stadion verlor - 0:3 gegen Bayern II, 0:1 gegen Türkgücü und eben 0:1 gegen 1860.

Anfang: "Dürfen uns nicht kleinmachen"

Vielleicht tut es Dresden aber ja mal gut, nicht der Favorit zu sein. Zumindest ging es diese Spielzeit andersherum schon oft genug schief. Markus Anfang meint: "Man muss ehrlicherweise sagen, dass Sechzig nicht umsonst besser dasteht. Sie haben sechs Punkte mehr und für sich selbst auserkoren, dass sie jetzt definitiv dieses Jahr aufsteigen müssen.“ Die Rollenverteilung nimmt der Trainer also an und scheint ihm nicht unrecht. Trotzdem betont er: "Wir dürfen uns jetzt nicht kleinmachen und mit Angst in der Hose dahinfahren."

Personal: Voraussichtlich drei Rückkehrer, aber Will gesperrt

Manuel Schäffler spielte fast zehn Jahre im Nachwuchs von 1860. Bildrechte: IMAGO/Dennis Hetzschold Personell gibt es dafür auch wenig Gründe. Mit Manuel Schäffler, der nach Muskelfaseriss rechtzeitig fit für die Rückkehr in sein Heimatstadion ist, Christian Conteh (zuvor muskuläre Probleme) und Niklas Hauptmann (zuvor Magen-Darm) sind wahrscheinlich drei Leistungsträger wieder einsatzfähig. Ersatzspielführer Paul Will fehlt gelbgesperrt, dafür dürfte Kapitän Tim Knipping nach seiner imposanten Einwechslung in der Vorwoche in Oldenburg (3:1) in die Startelf rücken.

Steht Müller schon wieder im Tor?