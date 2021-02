Das gibt es selbst im Profifußball, wo der Trainerjob bekanntlich keine große Halbwertszeit hat, nicht alle Tage. Wenn im Montagsspiel der 3. Liga Türkgücü und der 1. FC Magdeburg aufeinandertreffen, dann spielen zwei Teams gegeneinander, die beide gerade ihren Trainer verloren haben – und sogar beide am gleichen Tag. Beim Gastgeber aus München wurde Alexander Schmidt am Dienstag (09.02.2021) gefeuert. Beim FCM warf Coach Thomas Hoßmang ebenfalls am Dienstag von selbst hin.