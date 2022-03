Personell muss Titz an der Isar auf Verteidiger Alexander Bittroff (Muskelfaserriss in der Wade) und Flügelspieler Florian Kath (Entzündung der Ferse) verzichten. Zudem fehlt Luca Schuler, der seine Gelb-Sperre absitzen muss.

Hinter Gastgeber Türkgücü liegen derweil turbulente Tage. Der zahlungsunfähige Drittligist, der Ende Januar einen Insolvenzantrag gestellt hatte, war am Mittwoch mit seinem Einspruch gegen den Abzug von insgesamt elf Punkten gescheitert. Die DFB-Fachgruppe Spielbetriebe als zuständiges Gremium hatte den den Widerspruch der Bayern gegen die Streichung von neun Punkten zurückgewiesen. Diese Strafe war wegen Insolvenzantrags verhängt worden. Zudem besteht weiter ein Abzug von zusätzlichen zwei Zählern, der wegen eines Auflagenverstoßes verhängt worden war. Damit bleibt Türkgücü mit 18 Punkten Tabellenletzter der 3. Liga. Die Entscheidungen sind jedoch noch nicht rechtskräftig. "Gegen den Neun-Punkte-Abzug kann der Club innerhalb einer Woche Beschwerde beim DFB-Präsidium einlegen. In Bezug auf den Zwei-Punkte-Abzug beträgt die Einspruchsfrist drei Tage", so der DFB.