Ihn ersetzt Co-Trainer Robin Lenk. Der frühere Auer berichtete, dass er sich im Vorfeld der Partie ohnehin eng mit Enochs abspreche. Nach zuletzt acht Begegnungen ohne Niederlage könnten die Sachsen den eigenen Drittliga-Rekord einstellen. In der Rückrunde 2016/2017 blieb man in neun Spielen ungeschlagen. Lenk spricht von einer "Momentaufnahme", das nötige "Matchglück haben wir uns zuletzt auch erarbeitet". Die "kleine Serie" wolle man fortsetzen: "Das Entscheidende wird sein, dass wir weiter gierig bleiben", so Lenk.

Um zwei Korsettstangen bangt der FSV noch: Mittelstürmer Ronny König ist nach einer Corona-Erkrankung am Freitag wieder ins Training eingestiegen. Schlussmann Johannes Brinkies hat "grippeähnliche Symptome", so Sportchef Toni Wachsmuth. Ende Oktober war Brinkies nach einem positiven Corona-Test zwei Wochen in Quarantäne. Er wurde dennoch erneut getestet. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Mittelfeldakteur Mike Könnecke fällt in München aus, weil er sich nach einer Corona-Erkrankung noch in Quarantäne befindet.