Fußball | 3. Liga HFC steht vor Nostalgie-Duell bei Türkgücü München

Hauptinhalt

16. Spieltag

Nach der Niederlage gegen Dynamo am Wochenende geht's für den Halleschen FC in der gleich am Dienstag (19 Uhr, "SpiO"-Liveticker) weiter. Dabei wartet mit Türkgücü München ein Gegner, der mit seinem Stadion bei HFC-Coach Florian Schnorrenberg viel Nostalgie verbreitet.