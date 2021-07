Für den Gegner unter Coach Petr Ruman hatte Schnorrenberg in der Pressekonferenz viel Lob übrig. Speziell schätzte er Petar Sliskovic, Sercan Sararer, Philip Türpitz und Leroy-Jacques Mickels als "herausragende Spieler" ein. Um dort bestehen zu können, muss der HFC eine Topleistung bringen. "Es ist immer gut, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Entscheidend ist aber, was wir auf den Platz bringen. Wir wollen dort eine gute Leistung anbieten und am liebstem mit Punkten nach Hause fahren", bekräftigte der HFC-Coach. Türkgücü hatte zum Saisonauftakt beim SC Verl 0:0 gespielt.

1.600 Fans dürfen den HFC nach München begleiten, so viele Tickets wurden den Saalestädtern zugebilligt. Ganz so viele Anhänger werden es wohl nicht werden. Man rechnet in Hallenser Kreisen zumindest mit über 500, die ihr Team in der bayerischen Landeshauptstadt anfeuern werden.



Zieht man die bisherigen zwei Begegnungen zwischen den Münchnern und Halle in Betracht, spricht alles für die Schnorrenberg-Elf. In der vergangenen Saison trumpfte der Hallesche FC gegen Türkücü groß auf und gewann in München 3:0. Das Rückspiel ging mit 4:1 ebenso klar an die Saalestädter.