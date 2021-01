Dynamos Nummer zehn, Patrick Weihrauch, wird Cheftrainer Markus Kauczinski am Montag (11.01.) beim Auswärtsspiel der SG Dynamo Dresden gegen Türkgücü München nicht zur Verfügung stehen. Probleme am Sprunggelenk verhindern einen Einsatz des 26-Jährigen, der seine Rolle als Leistungsträger in den vergangenen fünf Spielen untermauert hat. Drei Tore gingen auf die Kappe von Dynamos offensiver Kreativzentrale.

Sportlich läuft's bei Türkgücü

Gegen Türkgücü München werden Weihrauchs Impulse fehlen. Der Aufsteiger spielt eine starke erste Saison in der 3. Liga und steht mit 24 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. "Wir wissen, dass Türkgücü München ein gutes, spielstarkes Team beisammen hat. Mit Sararaer und Sliskovic haben sie ein Top-Offensivduo der 3. Liga in den eigenen Reihen, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Das wird ein richtig harter Gang gegen einen starken, sehr kompakt agierenden Aufsteiger", so Markus Kauczinski auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Bildrechte: imago images / Revierfoto

Finanzielle Schieflage nach angekündigtem Investor-Abgang

Sportlich lief es zuletzt bei Türkgücü, abseits des Platzes gibt es aber viel Unruhe. Die Münchner haben nach dem angekündigten Rückzug von Investor Hasan Kivran große finanzielle Schwierigkeiten eingeräumt. "Wir haben ein siebenstelliges Leck", sagte Geschäftsführer Max Kothny. Der Verein kämpfe "um die Nachlizenzierung. Ich gehe davon aus, dass wir mit der einen oder Anpassung die Saison sichern können." Der Club stehe in Gesprächen mit neuen Geldgebern. Diese müssen bis zum 21. Janiar erfolgreich bestritten werden, denn dann benötigt der DFB die Unterlagen in Sachen Liquidität.

Dresden überzeugt bei Testspiel