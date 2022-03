Nach vier Punkten aus den letzten beiden Drittliga-Partien und dem souveränen Einzug ins Landespokal-Viertelfinale ist beim FSV Zwickau gerade alles in Butter. Doch jetzt gibt es noch die letzte besonders wichtige Prüfung im Kampf un den Klassenerhalt. Denn beim Auswärtsspiel in Verl treffen die Rot-Weißen auf den Tabellensiebzehnten, also das Team auf dem ersten Rang unterm dem Abstiegsstrich. Die Ostwestfalen haben aktuell neun Punkte Rückstand auf Zwickau, können aber auf sechs Zähler verkürzen und hätten noch ein Spiel mehr vor der Brust. Heißt: Per Sieg kann der FSV den Sekt für den Klassenerhalt kalt stellen, bei einem Remis sieht es auch weiter entspannt aus, aber bei einer Pleite muss man nochmal zittern.