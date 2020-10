Auch am vergangenen Wochenende zeigten die Halberstädter eine respektable Leistung gegen Tabellenführer Viktoria Berlin , verloren aber am Ende mit 1:2 und konnten maximal ein gutes Gefühl mit in die neue Woche nehmen. König lobte das Engagement seiner Elf, betonte allerdings erneut: "Irgendwann müssen wir anfangen zu punkten. Egal gegen wen." Zu häufig verpassen es die Schwarz-Roten, sich für ihre guten Leistungen auch zu belohnen und stecken daher bereits mittendrin im Abstiegskampf.

Dem VfB erging es am Samstag daheim gegen das bisherige Überraschungsteam Chemie Leipzig ähnlich. Eine gute und wie immer kampfstarke Leistung gezeigt, Chancen gehabt und am Ende durch ein 0:2 doch keine Punkte eingefahren. Mit der zweiten Niederlage in Serie ist Auerbach nun auf Tabellenrang 15 abgerutscht und nur noch einen Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt.



Mut machen für den Samstag dürfte dem VfB immerhin die Bilanz gegen die Halberstädter. In 13 Begegnungen in der Regionalliga behielten die Auerbacher acht Mal die Oberhand und holten dazu zwei Unentschieden. Nur dreimal hatte Halberstadt die Nase vorn. Das letzte Aufeinandertreffen aus dem Dezember 2019 ging mit 2:0 an die Vogtländer.