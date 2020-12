So fällt ein weiterer FCM-Spieler für das Duell an der Lohmühle aus. Einfacher wird es dadurch natürlich nicht. Der Aufsteiger von der Ostsee hatte sich schwierigem Saisonstart gefangen und durch vier Siege in Serie die Abstiegszone verlassen. "An der Lohmühle brennt's immer, das ist ein enger Platz mit tiefem Boden", weiß Hoßmang.

Zuletzt trafen Magdeburg und Lübeck in einem Testspiel 2018 aufeinander. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter