FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth haderte nach der Pokalpleite mit den Akteuren. (Archiv)

Im Gegensatz zu den Hansestädtern hat der FSV Zwickau bereits die Klasse gesichert. Soweit das Positive. Nachdenklich stimmt der Pokal-Auftritt der Rot-Weißen in der zweiten Halbzeit beim CFC, als das Team von Joe Enochs nach einer 2:0-Pausenführung noch alles vergeigte. Sportdirektor Toni Wachsmuth fand scharfe Worte: "Ich bin einfach megaangekotzt, über die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist. Nach einer blitzsauberen ersten Halbzeit, das dann so leichtfertig aus der Hand zu geben, ist schon bedenklich. Da muss sich jeder hinterfragen, wie so etwas möglich sein kann."