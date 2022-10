In Aue sieht man endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Der erste Saisonsieg (3:0 gegen Meppen) fühlte sich am letzten Freitag wie ein geplatzter Knoten an. Der zuletzt glücklose Dimitrij Nazarov drosch einen Querschläger aus 30 Metern volley in den Winkel, Aue verließ den letzten Tabellenplatz und die zuvor unversöhnlich wirkenden Fans feierten den Sieg mit einem Schulterschluss mit der Mannschaft.