Stadion an der Bremer Brücke ist vollbesetzt

Trainer Christian Titz möchte in Osnabrück an diesen Erfolg anknüpfen, aber: "Osnabrück spielt noch vierten Platz und will in den DFB-Pokal", warnt Titz. Weil der VfL unteranderem mit einem unnötigen Unentschieden gegen den Halleschen FC seine Aufstiegsträume verspielte, kämpfen die Niedersachsen vor ausverkauftem Haus um einen versöhnlichen Saisonabschluss.

"Wer die Bremer Brücke kennt, weiß, dass das eine tolle Atmosphäre wird", erklärt Titz. Aber auch seine Mannschaft könne sich auf zahlreiche Gästefans verlassen, so der Trainer weiter. Sein Fazit: "Wir stellen uns auf eine Partie ein, in der beide Mannschaften alles tun werden, um das Spiel für sich zu entscheiden."

Parallelen zur Niederlage in Braunschweig

Das klingt nach einer Phrase, ist es auch. Aber wer in der Rückrunde verfolgt hat, wie Titz trotz des großen Vorsprungs beteuerte, dass es für die Magdeburger immer nur ums nächste Spiel gehe, ist geneigt, den Coach wörtlich zu nehmen. Die Konstellation weckt Erinnerungen an Magdeburgs Niederlage in Braunschweig vor zwei Wochen.

Auch in diesem Spiel hatte ein niedersächsischer Gegner mehr zu gewinnen als der FCM. Und auch in diesem Spiel musste Titz auf seinen besten Spieler verzichten. Baris Atik wurde von der Liga zum Spieler der Saison gewählt, aber muss am letzten Spieltag wegen einer Gelbsperre aussetzen.

Atik hofft auf Münchner Torflaute

Dabei wäre es für den 27-Jährigen um einen weiteren persönlichen Titel gegangen. Derzeit teilt er sich mit 1860-Stürmer Marcel Bär mit 19 Treffern den ersten Platz in der Torjägerliste. Atiks Ausfall sei sehr schade, bedauerte der ebenfalls frisch zum Trainer der Saison gewählte Christian Titz, aber: „Der andere Spieler muss auch erstmal ein Tor schießen.“ Allerdings bietet die Sperre Titz eine Chance andere Spieler einzusetzen: „Wir haben viele Jungs, die seit Monaten toll trainieren, aber weniger gespielt haben.“