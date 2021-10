Einer raus, vier rein - so kann man die Situation zusammenfassen: Der gegen die Saarländer noch gesperrte Niklas Kreuzer kehrt zurück, dafür muss Marcel Titsch Rivero wegen seiner fünften gelben Karte aussetzen. Wieder ins Training eingestiegen sind Fynn Otto, Fabian Menig und Justin Eilers. Alle drei könnten in den Kader rutschen, Trainer Florian Schnorrenberg stellte zumindest ein paar Minuten Spielpraxis in Aussicht.