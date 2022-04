Beim mittlerweile annullierten 4:0 gegen Türkgücü München am 4. Oktober 2021 war es das letzte Mal der Fall, dass der 1. FC Magdeburg an einem Montagabend ran musste. Nun steht gegen Viktoria Berlin mal wieder ein solcher Termin an, worauf sich FCM-Coach Christian Titz schon ordentlich freut: "Unter Flutlicht ist es immer eine spezielle Atmosphäre. Wenn du rausgehst, das Licht geht und es dann auch noch regnet..." Dazu wird die Mannschaft in der Hauptstadt von mindestens 2.200 Anhängern begleitet, insgesamt wurden schon rund 4.000 Tickets abgesetzt.