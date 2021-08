Das dürfte es für den HFC noch schwerer machen, beim derzeit so formstarken FC Viktoria Berlin zu bestehen. Die Hauptstädtern führen mit neun Punkten aus drei Partien und einer Tordifferenz von 10:1 die Tabelle der 3. Liga an. Laut "Kicker" ist dies sogar ein Rekord für diese Liga, da seit ihrer Einführung 2008 noch keine Mannschaft nach drei Spieltagen eine solche Punkte- und Toreausbeute aufweisen konnte.



Ein besonderes Augenmerk dürfte beim Duell mit dem HFC sicherlich auch auf Björn Jopek liegen, der von 2018 bis 2020 in Halle kickte und zum Jahresbeginn 2021 zur Viktoria wechselte. "Ich würde lügen, wenn es ein ganz normales Spiel für mich ist, aber ich hege keine spezielle Motivation, es denen zeigen zu müssen", sagte Jopek der "B.Z." und kündigte eine "wegweisende Woche" für sein Team an, da am Dienstag noch der FSV Zwickau und am 28. August Waldhof Mannheim warten.