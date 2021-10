Dafür sieht es mit einer Rückkehr von Alexander Bittroff gut aus. Nach seiner Risswunde am rechten Knöchel, die er sich im letzten Heimspiel gegen Viktoria Berlin (1:0) zugezogen hatte, konnte er am Training teilnehmen und absolvierte einige individuelle Einheiten. Am Freitag soll noch mal getestet werden, doch "der Verlauf" der Heilung sei positiv, so Titz. Zudem kehrt Baris Atik nach seiner Gelbsperre wieder zurück. "Wir sind froh, dass wir ihn wieder zur Verfügung haben."