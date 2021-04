" Nicht nochmal in so eine Situation kommen"

Mit Viktoria Köln erwartet den HFC am Samstag (14 Uhr live im TV und in der SpiO-App) eine besonders bei Standards starke Mannschaft. "Das ist eine Waffe, auch wenn Mike Wunderlich die Ecken schlägt. Aber Köln kann auch mit viel Tempo von Defensive auf Offensive umschalten", weiß Schnorrenberg. Aber man habe schon im Hinspiel gezeigt, wie man Köln schlagen kann. Man will unangenehm sein und defensiv stabil stehen. Positiv vermerkte Schnorrenberg, dass sich die Offensive zuletzt stärker zeigte. Aber gewonnen hat der HFC trotz der jetzt wieder sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz noch lange nichts. “Jeder weiß, dass es eng ist für uns. Wir können uns nicht ausruhen, wollen nicht nochmal in eine Situation kommen, wir vor dem Uerdingen-Spiel", erklärte der Coach.



Ob Kapitän Jonas Nietfeld, der in der Woche seinen Vertrag verlängerte, am Samstag auflaufen kann, ist noch offen. Er habe nach seiner Rippenverletzung kaum Beschwerden. Prognose: Er wird spielen.