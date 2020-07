Denn für die Zwickauer geht es ums Überleben - und der Kontrahent im Kampf um den Klassenerhalt ist ausgerechnet ein anderer ostdeutscher Klub, der gerade mal 45 Autominuten von Zwickau entfernt beheimatet ist: der Chemnitzer FC. Durch den 2:1-Sieg im Derby überholte Zwickau den Kontrahenten in der Tabelle und steht nun mit zwei Punkten Vorsprung auf einem Nichtabstiegsplatz. Am Samstag kommt es nun zum Fernduell, Zwickau spielt in Mannheim und Chemnitz gegen Rostock.

So sprach Enochs auf der Pressekonferenz nach dem Derbysieg natürlich gar nicht über Chemnitz, sondern nur über Mannheim: "Wir brauchen einen Sieg, um sicher zu sein, was nicht einfach ist", sagte der Coach angesichts einer durchaus erfolgreichen Saison des Aufsteigers aus der Kurpfalz und mahnte zur Besonnenheit: "Wir müssen auf dem Teppich bleiben."

Auch Toni Wachsmuth, der einst drei Jahre in Chemnitz spielte, interessiert sich nicht wirklich für das Schicksal des Nachbarn. "Ich bin jetzt in Zwickau. Ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Von daher spielt das für mich in der Konstellation keine Rolle", sagte der Sportdirektor der Zwickauer am Freitag im "Sport im Osten"-Talk: "Wir haben auch ein paar Jungs, die mal in Chemnitz gespielt haben. Aber wir schauen auf uns."