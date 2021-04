"Für 40 Punkte können wir uns nichts kaufen", sagt Trainer Joe Enochs unmissverständlich. Man brauche noch sechs bis acht Zähler. Diese sollten so schnell wie möglich eingefahren werden, um dann den Rest der Saison in Ruhe absolvieren zu können. Unter anderem hat Enochs da den Sachsenpokal im Hinterkopf, der dem Klub auch wichtige Einnahmen bescheren würde. Zuletzt war der FSV sehr gut drauf und holte elf Zähler aus fünf ungeschlagenen Partien. Auswärts gab es in der ganzen Saison ganze zwei Niederlagen - weniger hat niemand in der 3. Liga.