Das Duell des Zweiten beim Dritten unter Flutlicht dürfte das Schlüsselspiel der Magdeburger auf dem direkten Weg in die 2. Bundesliga sein. Die simple Rechnung: Gewinnt der FCM bei den Hessen, hätte das Team von Jens Härtel bei einem Nachholer acht Zähler Vorsprung auf Wiesbaden. Fast schon die halbe Miete. Selbst ein Unentschieden würde die Magdeburger nicht unbedingt schmerzen.

FCM-Coach Jens Härtel (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Doch mit halben Sachen will sich FCM-Coach Härtel erst gar nicht abgeben. "Wir wollen das Maximalste aus Wiesbaden mitnehmen. Und nichts anderes zählt“, betonte der 48-Jährige. Härtel weiß aber auch, was auf die Mannschaft zukommt. Für ihn gehört Wehen Wiesbaden im Umschaltspiel "zu den besten Mannschaften der Liga". Deshalb bereitet er seine Männer akribisch auf zwei Dinge vor: "Wie verhalten wir uns bei Ballverlusten und wie verteidigen wir bei Standards?" Wie immer können sich die Sachsen-Anhalter auf ihre Anhänger verlassen. Mehr als 2.000 werden die Blau-Weißen in der Brita-Arena unterstützen.