Auf den kommenden Gegner aus Würzburg habe man sich intensiv vorbereitet. Titz erwartet Mannschaft, die offen mitspielt, was sie schon bei der Niederlage in Saarbrücken gezeigt hat und noch mehr beim 3:1 in Havelse vor knapp einer Woche. Damit gaben die kickers die Rote Laterne an die Niedersachsen weiter, haben aber noch sechs Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. "Wir treffen auf einen Gegner, der punkten muss", kündigt Titz an. Dennoch könne es sein, dass die Würzburger erst einmal tief stehen, wie zuletzt auch die Dortmunder.



Und dann ist die Scharte aus dem Hinspiel. Durch zwei Kontergegentore verloren die Magdeburger Mitte September mit 1:2 gegen die Unterfranken - eine von nur vier FCM-Niederlagen bisher. "Das Spiel hätte auch anders ausgehen", erklärt der Coach. Im Rückspiel sollen seine Jungs nun solche Konter möglichst unterbinden und ansonsten in der Restverteidigung besser stehen. Dann könnten die Magdeburger schon den 20. Sieg in dieser Saison einfahren.