Die Unterfranken haben den Relegationsplatz trotz eines unerwarteten 1:5-Debakels am Mittwoch bei Viktoria Köln bereits sicher. Bei einem Sieg oder einem Remis gegen den HFC wäre der Aufstieg und die Rückkehr in die 2. Liga perfekt. Ansonsten hängt man davon ab, das Ingolstadt bei 1860 München nicht gewinnt. Kickers-Trainer Michael Schiele machte die Pressekonferenz am Donnerstag zum Solo-Programm: In einer 148-Sekunden-Rede sprach er von einer "absolut geilen Situation und absoluter Vorfreude". Sein Team hatte sich im Laufe der Saison immer näher an die Aufstiegsplätze herangepirscht und rangiert nun sogar über dem Strich.