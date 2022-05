Fußball | 3. Liga Hallescher FC auf der Jagd nach dem letzten Punkt

37. Spieltag

Der Hallescher FC ist noch einen Schritt - oder besser gesagt: einen Zähler - entfernt vom Klassenerhalt. An der Saale herrscht Optimismus, dass dies in den verbleibenden zwei Spielen gelingt. Am besten aber schon am Sonntag (08.05., ab 13 Uhr im Liveticker und im Radiostream), wenn es für die Sachsen-Anhalter zu Absteiger Würzburger Kickers geht.