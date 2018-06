Der 46-jährige US-Amerikaner tritt die Nachfolge von Torsten Ziegner an, der künftig Konkurrent Halle trainieren wird. Enochs, der bereits im März einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 bei den Westsachsen unterschrieben hatte, will den eingeschlagenen Weg der "Schwäne" weiter fortsetzen. "Was hier in den vergangenen Jahren entstanden ist, hat mich beeindruckt. Der FSV ist ein sehr bodenständiger und sympathischer Verein", sagte Enochs, der jahrelang für den VfL Osnabrück gespielt und später als Trainer gearbeitet hatte. In der am Sonntag beginnenden Vorbereitung will der neue Trainer an den vorhandenen Stärken arbeiten, gleichzeitig aber neue Impulse einbringen.