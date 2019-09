Ganz ehrlich, sagt Toni Wachsmuth geradeaus, er habe es sich schon "ein bisschen anders vorgestellt". Im Sommer ging Wachsmuths Profikarriere nach über 350 Pflichtspielen zu Ende: 2. Bundesliga, 3. Liga, Pokal- und Aufstiegsspiele, alles dabei. Aber es ist tatsächlich so, dass der 32-Jährige das Fußballspielen nicht so vermisst, "dass ich sage: Boah, ich muss jetzt hier jeden Samstagnachmittag" mitmachen. Ginge ja auch gar nicht: Wachsmuth hat genug zu tun in seinem neuen Job als Sportdirektor des FSV Zwickau.



Offiziell übernahm er am 1. Juli die Nachfolge von David Wagner. Davor – auch als Wachsmuth noch das FSV-Trikot trug – widmete sich der langjährige FSV-Kapitän zwar bereits seiner neuen Tätigkeit, aber insgesamt, so sagt es Wachsmuth, war es der Sprung ins kalte Wasser: "Eine Übergangszeit hatte ich nicht. Ist aber in Ordnung so gewesen."