Die Partie brauchte genau null Anlaufzeit. In der ersten Viertelstunde kamen beide Teams immer wieder zu vielversprechenden Angriffsaktionen und Chance. Die beste hatte der FSV: Starke setzte sich links gegen Verlaat durch, seine genau getimte Vorlage erreichte Mittelstürmer König, aber die Sturmkante scheiterte frei am heraus stürzenden Keeper Königsmann (5.). Im Laufe der ersten Halbzeit wurde Waldhof dann immer dominanter. Es gab etliche Halbgelegenheiten - und noch zwei richtig gute Chancen: Der Ex-Magdeburger Costly tanzte links Schröter aus, knallte die Kugel dann aber aus spitzem Winkel drüber (38.). Vier Minuten später setzte Verteidiger Verlaat die Kugel nach einem missratenen Klärungsversuch der Zwickauer an den linken Pfosten.

Zwickaus Can Coskun (li.) gegen den auffälligen Mannheimer Marcel Costly. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Die zweite Halbzeit begann ruhiger, ehe dann wieder die Gastgeber begannen Betrieb zu machen. Beim Drehschuss von Garcia war Brinkies noch auf dem Posten (56.) Eine Minute später aber war es dann soweit: Eine Flanke von Marx verwertete Boyamba per Kopf (57.) zum 1:0. Wieder Marx, der an FSV-Schlussmann Brinkies scheiterte und Martinovic im Nachschuss, der noch geklärt werden konnte (61.) verpassten das 2:0. Das wäre fast noch bestraft worden. Zwickau, das seine komplette Offensive tauschte, kam in der Schlussphase noch einmal auf: Jensen setze einen 19-Meter-Schuss an den Pfosten und Lokotsch köpfte einen Flugkopfball an die Latte - alles innerhalb von einer Minute (77.). Am Mittwoch tritt der FSV noch tiefer im Südwesten an, dann zum Nachholspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Dazwischen kann man aber Ostern in der Heimat feiern.