Kommentar Warum dem neuen FCM-Trainer Christian Titz der Klassenerhalt gelingen wird

Christian Titz, der Menschenfänger

Nun saß Otmar Schork am Samstagmittag also neben Christian Titz auf der Pressekonferenz des FCM zur Vorstellung des neuen Trainers. Was beide in ihren Aussagen einte: Sie wollen nicht zurückschauen, sondern nur nach vorn. Sie wollen von Spiel zu Spiel denken. Sie wollen nicht jede Minute jedes Tages auf die Tabelle schauen.

Es entstand das Gefühl: Die neue sportliche Führung ist sich einig. Sie teilt Prinzipien und folgt diesen.

Fest steht: Christian Titz bringt alles mit, um den 1. FC Magdeburg vor dem Abstieg zu bewahren. Den Druck bei einem Traditionsverein kennt der Fußballlehrer von seinen bisherigen Stationen bereits. Er wird nicht einbrechen, wenn die Zeiten schwer werden.

Und obwohl bei seiner letzten Station in Essen am Ende auch das nicht allzu gute Verhältnis zur Mannschaft ein Grund für seinen Abschied gewesen sein soll: Der 49-Jährige gilt als Menschenfänger. Und sein Erfolg gab ihm Recht: Als er Rot-Weiß Essen verlassen musste, stand ein Punkteschnitt von 2,28 Zählern pro Partie auf dem Konto von Titz.

Dem FCM würde dieser Schnitt in den restlichen 16 Partien wohl locker zum Klassenerhalt reichen.

Beim Hamburger SV arbeitete Christian Titz von 2015 an erst als Jugendtrainer und später als Chefcoach der Profis. Bildrechte: IMAGO

Dass von einem Trainer nicht berücksichtigte Spieler einmal nachtreten, ist normal im Fußballgeschäft. Mergim Mavraj hatte beim Hamburger SV unter Titz einst keine Spielzeit gesehen – und sich im Nachhinein wie folgt geäußert: "Menschlich ist dieser Trainer ein Desaster."

Titz reagierte damals souverän auf die persönliche Kritik – und es ist ihm zuzutrauen, dass er mit konsequentem Handeln und Auftreten auch die zerrüttete FCM-Mannschaft wieder auf eine Linie bringt. Denn Titz will mündige Spieler. Endlich wieder Offenheit könnte in der Kabine jetzt genau das Richtige sein – um das zu vergessen, was war.

Ein Fußballlehrer im wahrsten Sinne

Vor seinem Wechsel 2019 zu Rot-Weiß Essen hatte Christian Titz gesagt: "Ich wollte ein Projekt starten, in dem ich mich wiederfinde, egal in welcher Liga." Ein Indiz dafür, dass der 49-Jährige langfristig, mindestens mittelfristig denkt. Auch wenn es sich in der aktuell so bedrohlichen Situation beim FCM naturgemäß verbietet, zu weit nach vorn zu schauen.

Trotzdem sagte Titz bei seiner Vorstellung: "Der 1. FC Magdeburg ist für mich ein sehr interessanter Verein mit Möglichkeiten." Er hat einen Vertrag bis zum Sommer 2022 unterschrieben, gültig für die dritte Liga.

Sollte der Klassenerhalt gelingen, wird der Trainer mehr wollen. Er liebt es, Mannschaften und Spieler über einen längeren Zeitraum zu entwickeln. Das hat er bereits im Nachwuchsbereich des Hamburger SV bewiesen. Titz ist ein Fußballlehrer im wahrsten Sinne, das Trainersein seine Passion.

Die klare Spielidee von Christian Titz

Christian Titz steht für dominantes Ballbesitzspiel und hohen Druck auf den Gegner. Unberechenbarkeit und blitzschnelle Offensivaktionen. Titz ist ein Trainer mit klarer Spielidee. Die Gefahr: diese um jeden Preis durchdrücken zu wollen. Doch auch diese Angst nahm der Cheftrainer den Anhängern am Samstagmittag: Er kündigte an, zunächst die Defensive stützen zu wollen und flexibel auf die Gegner zu reagieren.

Klar in seinen Ansagen, schnörkellos in seiner Sprache – der gebürtige Mannheimer kam sympathisch rüber bei seinem ersten Auftritt im FCM-Dress.

Titz machte dabei unmissverständlich klar, worum es ihm geht: "Das Wesentliche", wie er sagte, "ist die Arbeit mit der Mannschaft auf dem Platz." Keine Worte und keine Vorschusslorbeeren. Genau die richtige Einstellung.